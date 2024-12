Genovatoday.it - Treni: dal primo gennaio scatta l'aumento sui regionali

Dal2025 scatterà undel 2,5% per i biglietti gli abbonamentitalia in Liguria. Si tratta di un rincaro previsto dal contratto di servizio stipulato tra Regione Liguria etalia nel 2018, ma che arriva in un momento particolarmente delicato per i pendolari.