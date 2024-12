Iltempo.it - Tre conduttori per il PrimaFestival, l'annuncio di Conti: chi sono

La vincitrice di Ballando con le Stelle Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio: saranno loro alla conduzione del prossimo "" che farà da anteprima alle cinque serate di Sanremo 2025, in programma dall'11 al 15 febbraio. Ad annunciare i treil direttore artistico Carloal Tg1 delle 13:30. La striscia anche quest'anno precederà la messa in onda del Festival di Sanremo, in access prime time, dopo il Tg1 delle 20. "Ilquest'anno - ha detto- sarà condotto dalla bellissima e bravissima Bianca Guaccero, dall'effervescente Gabriele Corsi e dalla modernissima Mariasole Pollio, che sarà l'inviata nel Teatro Ariston per prendere a caldo, prima dell'inizio del festival, le emozioni dei cantanti", ha dettoche ha poi dato appuntamento "a gennaio" per l'delle sue partner e dei suoi partner alla conduzione del festival.