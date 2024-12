Tragedia in Friuli famiglia intossicata da monossido | morta la madre Allarme partito dalla Toscana

Leggi su Corrieretoscano.it

MONTEMURLO –indalaindadi carbonio a Forni di Sopra, provincia di Udine.la, 66 anni, in camera iperbarica in gravi condizioni il marito, 73 anni, e la figlia di 28 anni.La Procura della Repubblica di Udine ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo: le indagini sono affidate ai carabinieri.E’ stato il fidanzato della ragazza, Laura Chisciotti, 28 anni, residente a Montemurlo, provincia di Prato, come ricostruisce Tv Prato, a dare l’dopo aver telefonato al fidanzato dicendo di stare male nella notte tra Natale e Santo Stefano. Il ragazzo ha immediatamente avvisato il 112, Numero Unico per le Emergenze della, e allertato i soccorsi.