Casertanews.it - Tragedia al Palazzo Noviello: uomo trovato morto in casa

Leggi su Casertanews.it

E'stato riin camera da letto, mezzo nudo, probabilmente si stava vestendo quando ha accusato un malore. E' quanto accaduto verso le 16.30 in via Roberto D'Angiò in un appartamento al sesto piano dia Santa Maria Capua Vetere dove è stato riil corpo senza vita di.