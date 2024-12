Ilgiornale.it - Tragedia a Catanzaro, frontale in galleria: 15enne muore, 6 ragazzi finiscono in ospedale

I pompieri hanno estratto e salvato gli altri giovani, ma per il minorenne non c'è stato nulla da fare. Disposto l'alcol test per tutte le persone che viaggiavano sulle vetture coinvolte nello scontro