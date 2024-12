Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 20:00

LuceverdeBari trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetaniscarso su strade ed autostrade della capitale nulla da segnalare anche lungo le due carreggiate del raccordo anulare fino al 6 gennaio in vigore l’estensione dell’orario delle ZTL centro storico e Tridente sono attiva e tra le 6:30 e le 20 la stessa Vale sei stesa anche alle giornate del sabato e giorni festivi una valida alternativa per recarsi al centro è l’utilizzo del trasporto pubblico ed in tema di trasporto pubblico domani 28 e domenica 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del Pigneto sarà modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibile i disagi sulle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e fl3Cesano Viterbo nessun disagio invece per la linea Leonardo Express da Fiumicino aeroporto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito