Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 17:30

Luceverde Lazio Buonasera Bentrovati in studio Sonia cerquetani poco ilsu strade ed autostrade della Regione disagi si registrano al momento solo asul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Flaminia e Salaria è più avanti tra Casilina e Appia e poi in esterna tra laFiumicino e la Casilina Code in uscita daperincidente sul percorso Urbano della A24 tra la tangenziale est il raccordo anulare attenzione al vento soffia forte sulla A1-napoli tra San Vittore e case massima cautela nella guida domani 28 e domenica 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del Pigneto sarà modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibili disagi sulle linee fl1 Orte Fiumicino aeroporto e sulla fl3Cesano Viterbo nessun disagio per la linea Express da e per Fiumicino aeroporto è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità