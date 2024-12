Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità per accertamenti sulle temperature chiusa Viale della Villa di Plinio tra la Cristoforo Colombo e via dei Pescatori Mentre domani 28 e domenica 29 dicembre per lavori di realizzazione della fermata del sarà modificata la circolazione ferroviaria traTiburtina eOstiense possibili disagi sulle linee fl1 Orte Viterbo aeroporto che fl3Cesano Viterbo nessun disagio per la linea Leonardo Express da e per Fiumicino aeroporto anche quest’anno sono in servizio le linee bus e circolari gratuite free 12 e la linea elettrica 100 il bus free uno parte da Termini la linea free 2 parte da Piazzale dei Partigiani entrambe consentono di raggiungere velocemente la con un collegamento diretto e fermate intermedie lungo il percorso la linea 100 Invece parte e arriva a Porta Pinciana transitando anch’essa per Largo queste linee sono operative tutti i giorni fino a lunedì 6 gennaio con orario compreso tra le 9 e le 21 è una frequenza di 13 minuti In collaborazione con Luce Verde infomobilità