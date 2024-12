Romadailynews.it - Traffico Roma del 27-12-2024 ore 10:00

Luceverde Lazio trovati dalla redazioneregolare sulle principali arterie della Regione nessuna segnalazione rilievo sull’autostrada nei sul Raccordo Anulare attenzione al vento che soffia forte lungo la costa ma anche nell’entroterra laziale prudenza sulla-firenze sullaNapoli è lungo laCivitavecchia si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 148 Pontina un incidente all’altezza di San Felice Circeo in direzione Terracina aper una grossa perdita di acqua chiusa la via Aurelia tra via della Madonna del Riposo e via Cardinal mistrangelo disagi al trasporto ferroviario sulla linea ViterboTiburtina la circolazione dei treni è sospesa in prossimità di crocicchie per il danneggiamento di un passaggio a livello provocato da un veicolo da Tiziana alfanet No grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità