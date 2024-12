Oasport.it - Tour de Ski 2025. Sprint maschile Dobbiaco, cifre e fatti del round inaugurale degli uomini

Leggi su Oasport.it

L’edizione numero XIX delde Skiscatterà sabato 28 dicembre. A, la tappasarà unaa skating. Il format di gara è stato già visto a ripetizione sulle nevi sudtirolesi. L’imminente competizione sarà inla nona ad andare in scena in tale contesto. La “storia” vira peraltro nella cronaca, poiché comincia nel 2013.Solo un atleta è stato capace di ripetersi, il norvegese Johannes Høsflot Klæbo, impostosi nel 2018 e nel 2023. Due i podi italiani, conseguiti dal medesimo atleta, Federico Pellegrino. Il valdostano ha primeggiato nel 2015 ed è giunto terzo nel 2023.Per quanto riguarda la stagione attuale, sono andate in scena duea skating. Ambedue hanno visto un’affermazione del norvegese Johannes Høsflot Klæbo. Il 7 dicembre a Lillehammer ha preceduto il connazionale Even Northug e l’azzurro Federico Pellegrino; il 14 dicembre a Davos è stato accompagnato sul podio dal francese Lucas Chanavat e dal conterraneo Erik Valnes.