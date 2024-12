Milanotoday.it - tornano i kicking pricks, tributo europeo a nick cave!

Leggi su Milanotoday.it

Considerato dal critico Scaruffi il più grande cantautore vivente, ???? ???? con la sua intensa voce baritonale è in grado di indignare e commuovere, far sognare e, perché no? palpitare il cuore. Dopo i successi degli anni 90 grazie ai duetti insieme a Kyle Minogue e PJ Harvey, o alle bellissime.