Ilrestodelcarlino.it - Torna la fiaccolata di fine anno al Capanno Garibaldi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il 31 dicembre, alle 17, come è ormai tradizione, ril’appuntamento al Capper un brindisi fuori dal consueto. Dopo aver lasciato il parcheggio di via Baiona, l’appuntamento è al ponticello all’inizio del sentiero che conduce al Caped ai partecipante verrfornite le fiaccole per illuminare in modo suggestivo il percorso ed il Cap. Le fiaccole anticipano i lumini del IX febbraio, tremule fiammelle di candele a ricordo della straordinaria avventura della Repubblica Romana del 1849. Dopo la caduta della Repubblica,, in fuga da Roma inseguito dagli austriaci, grazie alla ‘trafila’, una catena umana di patrioti romagnoli, trovò rifugio in questa ‘sacra capanna’ che un secolo dopo avrebbe accolto i partigiani. Il nostro territorio conserva ancora traccia e memoria di quegli avvenimenti, dalla tragica morte di Anita, fedele compagna di Giuseppe, al salvataggio dell’Eroe da parte dei patrioti romagnoli, una memoria che la Società Conservatrice del Capcontinua a trasmettere.