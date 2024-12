Dailyshowmagazine.com - Torna ‘C’è posta per te’ con Maria De Filippi: sabato 11 gennaio la prima puntata

(Adnkronos) – “C’èper Te” conDe11inserata su Canale 5. Il people show dei sentimenti – giunto quest’anno alla sua 28° edizione – è stato esportato in oltre 24 Paesi. Protagoniste assolute come sempre sono le storie di vita e i sentimenti della gente comune che non riuscendo a risolvere una importante problematica familiare si affida al programma nella speranza di trovare una soluzione. Storie di ricongiungimenti, amori difficili, incomprensioni che causano separazioni, primi amori mai dimenticati, rapporti interrotti e bellissime sorprese da dedicare a chi merita di ricevere un momento davvero speciale. Ogni storia è narrata con sensibilità e attenzione dalla conduttrice che fa dello storytelling il suo marchio di fabbrica:Deaffronta le vicende sentimentali parlando al cuore delle persone, sapendo sempre ascoltare, senza giudicare ma dando ai protagonisti nuove chiavi di lettura per situazioni che da anni non riescono a trovare un lieto fine.