Ilgiornaleditalia.it - Tennis: Roddick incorona Paolini "La più grande sorpresa dell'anno"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L'americano, ex n.1 Atp: "Furlan ha quello che chiamo l'effetto Norman" ROMA - L'ascesa di Jasminenel 2024 "resta la più". Lo dichiara Andy, ex numero 1 del mondo e campione allo US Open 2003, in una puntata del suo podcast "Served with', così come