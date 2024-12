Napolitoday.it - SuperEnalotto, vincita ricca: il fortunato bar del "5"

Ilsorride nuovamente alla Campania. Come riportato da Agipronews, nel concorso di martedì 24 dicembre a Ischia è stato centrato un un “5” da 20.266,11 euro presso il Bar del Sole in via Mazzella 96.L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva.