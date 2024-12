Pordenonetoday.it - Superenalotto, centrato un "5" a Sacile

Leggi su Pordenonetoday.it

Provincia di Pordenone a segno con il. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, aè statoun “5” da 20.266,11 euro presso Caffè Gelateria Dolomiti in via Martiri Sfriso, 24.L’ultimo "6" da 89,2 milioni di euro è statoil 15 ottobre 2024 a Riva del.