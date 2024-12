Padovaoggi.it - Stroncato da un malore improvviso: addio al noto pasticcere

Leggi su Padovaoggi.it

La comunità di Saonara e di Vigonovo in lutto per l'improvvisa morte di Mauro Rado, 60 anni, residente a Saonara in via Frassanedo con la moglie e la figlia e titolare a Vigonovo della storica pasticceria Moderna. Il giorno di Natale il professionista era a casa quando è stato colpito da un.