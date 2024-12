Ilpescara.it - Strade rovinate in città, l’ironica letterina di un lettore: “Cara Befana portaci tu asfalto e segnaletica” [FOTO]

Leggi su Ilpescara.it

Unatardiva a Babbo Natale per fargli sapere in che condizioni versano ledi Pesfuori dalla zona centrale e quindi la richiesta allaperché arrivino anche lì asfalti e. “quattro pannelli e un poco si. Per il carbone, vedi tu”.Sceglie.