Milanotoday.it - Strade chiuse al traffico: cortei e manifestazioni sabato e domenica 28-29 dicembre

Leggi su Milanotoday.it

Nell'ultimo weekend del 2024 ci sono dueche interesseranno il centro cittadino di Milano, con letemporaneamenteper il passaggio dei partecipanti.alle 15 in via Padova, presso la rotatoria posta all’intersezione con via Giacosa e via Predabissi.