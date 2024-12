Cms.ilmanifesto.it - Stephen Jones, la creatività in testa

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

«Go, go, go, go.» anche in Re-Make/Re-Model, brano dell’album d’esordio dei Roxy Music (pubblicato nel 1972 dalla casa discografica Island Records) si guarda avanti. La percezione è quella di un ., lainil manifesto.