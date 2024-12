Palermotoday.it - Stabilizzazione Asu Beni culturali, i sindacati: "Basta prendere in giro i lavoratori"

Leggi su Palermotoday.it

“Sembra di assistere a una prosa degna del miglior teatro dell’assurdo, quella vista in questi giorni all’interno del Parlamento più antico d’Europa. In discussione, per l’ennesima volta, una norma per stabilizzare il personale Asu in servizio nei siti della cultura del dipartimento