Firenzetoday.it - Spostarsi per Capodanno 2025: gli orari di Ztl, tramvia e autobus

Leggi su Firenzetoday.it

Undiffuso con eventi in sette piazze e musica itinerante in Oltrarno e in via Palazzuolo. Sono questi gli appuntamenti con cui Firenze saluterà all’aperto l’arrivo del. Per quanto riguarda la mobilità, confermata la ZTL che sarà attivata alle 20 di martedì 31 gennaio, il.