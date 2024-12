Lanotiziagiornale.it - Sondaggi elettorali, cresce solo il Movimento 5 Stelle: in calo il consenso di Meloni

Quasi tutti in, con un’unica eccezione: il. Negli ultimiquasi tutti i principali partiti registrano un, mentre are – a parte un minimo rialzo di Forza Italia – sono solamente i pentastellati, come dimostra la rilevazione di Ipsos per il Corriere della Sera.Ilo fa riferimento ai dati del 20 dicembre e si confronta con quelli di quasi un mese prima, il 28 novembre. In testa di fatto cambia poco, con Fratelli d’Italia sempre davanti al Pd. Pochi movimenti anche più indietro, con i 5davanti a Lega e Forza Italia.ilIn testa c’è sempre Fratelli d’Italia che, pur perdendo lo 0,1%, si attesta al primo posto con il 27,6%. Stessoper il Pd, ora al 22,5%. Come detto, chiè invece ildel presidente Giuseppe Conte: in meno di un mese, dopo la Costituente, ha guadagnato lo 0,3% attestandosi al 13,3%.