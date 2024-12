Oasport.it - Sinner ancora sotto attacco dagli USA: “Vogliamo i fatti, non le sospensioni segrete”

Janniksempre al centro delle discussioni in un modo o nell’altro. La vicenda “Clostebol” tiene banco e l’attesa del giudizio del TAS, posteriore al ricorso della WADA, alimenta i dubbi su quanto è accaduto. A questo proposito, da parte di alcuni colleghi stranieri ci sono dubbi e perplessità su quanto ottenuto dal n.1 del ranking in questa stagione.Nel corso del podcast “No Challengers Remaining“, Ben Rothenberg e Tumaini Carayol avevano approfondito il modo in cui la grande ascesa di Jannik fosse coincisa anche con una doppia positività a una sostanza proibita. Questo suggeriva di considerare i successi del pusterese siano da considerare con tanti asterischi in quanto, a prescindere dal giudizio finale, non vi è certezza che Jannik non sia dopato. Un ragionamento, però, smentito neisia dal giudizio di primo grado dell’ITIA e che dalla stessa Agenzia mondiale antidoping che ha deciso di perseguireper le responsabilità che ha nei confronti del suo team e non per doping.