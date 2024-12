Milanotoday.it - Sigarette vietate all'aperto, protesta di bar e ristoranti

Non a tutti piace il divieto di fumo all'generalizzato che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 a Milano, con multe da 40 a 240 euro se si viene scoperti a fumare in aree pubbliche o ad uso pubblico, comprese strade e marciapiedi, a meno di non stare ad almeno 10 metri da altre persone.