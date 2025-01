Gravidanzaonline.it - Set igiene neonato: come sceglierlo e gli accessori indispensabili per la cura del bebè

I neonati sono piccoli e fragili, e spesso si ha “paura” di toccarli per il timore di poter fare loro del male; tuttavia, occuparsi della loroè una cosa fondamentale che deve diventare una routine indispensabile in ogni famiglia.Non si tratta solo di fare loro il bagnetto, ma di occuparsi del taglio delle unghie, di spazzolare i capelli per evitare la formazione di crosta lattea o, laddove essa si formi, per intervenire tempestivamente al fine dirla, di dare la giusta crema cambio per evitare irritazioni nella zona pannolino.Insomma, l’delè fondamentale fin dai primi giorni di vita, per una serie di ragioni, ed è per questo che in casa non può mancare il giusto set pensato apposta per ladelle esigenze dei(0-1 anno) 7 regole fondamentali per l’delUna guida per tutti i genitori perre l'del corpo, delle unghie, delle orecchie, del naso e degli occhi (ma non solo), dei propri bambini.