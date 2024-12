Genovatoday.it - Servizio civile 2025, a Genova disponibili 451 posti

Leggi su Genovatoday.it

Sono 451 i(di cui sei presso il Comune) per la nuova selezione per volontari diuniversale, opportunità rivolta ai giovani tra i 18 e i 28 anni, che desiderano mettersi aldella comunità e acquisire competenze utili per il proprio futuro.I.