Today.it - Scontro frontale tra due auto: morto un 15enne, feriti sei giovani

Leggi su Today.it

Un ragazzino di 15 annie altri sei. Questo il tragico bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 27 dicembre, a Piterà di Catanzaro, in un tratto in galleria della strada statale 109, che conduce in Sila.Incidente a Catanzaro: