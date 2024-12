Quotidiano.net - Scomessa Squid Game. Via alla seconda stagione, ma incombe il “déjà vu“

"Giocatore 456 bentornato nel gioco". Sono passati tre anni da quandoha fatto il suo debutto su Netflix diventando un fenomeno globale. La primadella serie creata da Hwang Dobg-hyuk è cresciuta esponenzialmente, grazie al passaparola, diventando il titolo più visto in assoluto della piattaforma – all’inizio non era neppure previsto il doppiaggio per il mercato italiano – oltre a registrare oltre quattro milioni di abbonati in più e 140 milioni di visualizzazioni solo nel primo mese di streaming (senza parlare del reality show ispirato al titolo). Ora, forte di una campagna editoriale e marketing iniziata al Lucca Comincs ands e proseguita in giro per il mondo, la serie tv coreana torna con una(già candidata ai Golden Globes ancor prima dell’uscita).