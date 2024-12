Ilgiornaleditalia.it - Sci alpino: Cdm. Alexander timbra miglior crono 2^ prova discesa Bormio

Il canadese precede Rogentin e Babinsky, ok Casse e Paris, cadute per Sarrazin e Zazzi- La secondametrata delladiè del canadese Cameron, che affronta al meglio il tratto centrale della Stelvio per completarla in 1'55"13 e mettere sul tavolo tutte le cre