Ilfattoquotidiano.it - Schianto frontale nella notte a Catanzaro: morto un 15enne, altri sei giovani feriti nell’incidente

Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenutodi Santo Stefano a. Lo scontro, che ha coinvolto un’Audi A4 e una Lancia Y, si è verificato in località Piterà, lungo la strada statale 109 Sila. Oltre alla giovane vittima, che viaggiava sulla Lancia Y,sei ragazzi sono rimasti, alcuni in modo grave.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di, che hanno estratto idalle lamiere delle auto. Isono stati poi trasportati in ospedale dal personale del 118. Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente: tra le possibili cause c’è l’alta velocità. Si ipotizza che una delle due auto abbia invaso la corsia opposta proprio a causa dell’eccessiva velocità, in un tratto di strada in cui il limite è di 50 km/h.