Ilpiacenza.it - Schianto all'incrocio in piazzale Medaglie d'Oro: un ferito all'ospedale

Leggi su Ilpiacenza.it

È di un, finito all'in ambulanza, il bilancio del violento scontro tra due auto avvenuto intorno a mezzanotte di venerdì 27 dicembre ind'Oro, all'tra via Genova e via Veneto. Un punto purtroppo tristemente noto per i numerosi incidenti stradali che.