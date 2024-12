Cesenatoday.it - Savignano, a spasso per presepi in queste festività natalizie

Leggi su Cesenatoday.it

Senza presepe non è Natale. Il fine settimana in arrivo sarà l’occasione giusta per qualche tappa dedicata alla sacra rappresentazione della natività asul Rubicone, partendo da San Giovanni in Compito dove fino al 6 gennaio 2025 nella pieve romanica sarà visitabile il presepe.