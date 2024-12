Lanazione.it - Satelliti Starlink, cosa sono e quale impatto hanno sull’ambiente

Grosseto, 27 dicembre 2024 – Nelle ultime notti cistati molti avvistamenti in Toscana di file di puntini luminosi che attraversano il firmamento. Non si tratta di stelle cadenti, ma dei, una costellazione progettata per portare internet in ogni angolo del pianeta. Ma qual è il prezzo di questa tecnologia per l’astronomia e l’ambiente? Ne abbiamo parlato con Gianluca Masi, astrofisico e responsabile del Virtual Telescope Project di Manciano. L’astrofisico Gianluca Masi ha organizzato con il Comune di Manciano l’evento “Numera Stellas“ a Montauto Professor Masi,è il loro obiettivo? «identifica un’importante costellazione diprogettata da SpaceX, l’azienda guidata da Elon Musk. Il loro obiettivo è assicurare una copertura internet globale, portando la connessione anche nei luoghi più remoti.