Ilgiorno.it - "Sanpietrini instabili". L’architetto: tutto falso

sotto accusa, quei cubetti di porfido utilizzati per pavimentazione in molte strade e piazze delle città italiane non sono adatti, secondo l’opposizione politica, per piazza Garibaldi a Cassano d’Adda. I dubbi sono riportati nell’interpellanza firmata dai sei consiglieri di minoranza con cui chiedono chiarimenti sui materiali di finitura scelti per la pavimentazione della piazza: "Il parziale completamento dei lavori e il passaggio pedonale di alcune aree hanno evidenziato che i cubetti di granito utilizzati presentano una significativa discontinuità superficiale e una notevole rugosità, rendendo la pavimentazione complessivamente molto disomogenea. Camminando sui marciapiedi la sensazione è quella di una superficie instabile". Le risposte ai dubbi dell’opposizione arrivano dalStefano Seneca, padre del progetto: "La pavimentazione in corso d’opera è eseguita a regola d’arte, utilizzando materiali certificati conformi alle norme Uni.