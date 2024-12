Ilrestodelcarlino.it - San Lazzaro, vandali a Natale alle ex scuole Donini

Sandi Savena (Bologna), 27 dicembre 2024 – Nei giorni frae Santo Stefano le exsono state prese di mira: estintori svuotati, bocchettoni antincendio aperti, armadi divelti, sedie e cattedre rovesciate. È il raidco compiuto da ignoti. Lo fa sapere l'amministrazione comunale, spiegando che gli autori sono entrati nei locali dell'ex complesso scolastico di via Paolo Poggi forzando una piccola finestra sul retro della struttura, che fino a giugno del 2024 ha ospitato studenti e insegnanti dell'Ic2, oggi trasferiti al Campus Kid. Isi sono diretti al piano terra, in quello che era l'atrio della scuola, svuotando gli estintori, aprendo i bocchettoni del sistema antincendio e provocando così una fuoriuscita di acqua. Al primo piano hanno continuato a spargere la polvere bianca degli estintori ezzato il materiale custodito in alcuni armadi: strumenti musicali, quaderni e risme di carta.