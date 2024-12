Zon.it - Salerno, furti all’alba a Santo Stefano: ladri in azione mentre i proprietari dormono

– Continuano iin città, con l’ultimo episodio verificatosi il giorno diin via Panoramica, nella zona residenziale di Casa Manzo. Due malviventi, approfittando delle prime luci dell’alba, si sono introdotti silenziosamente in due abitazioni nonostante ifossero all’interno e stessero dormendo.Un bottino scarnoCome riportato daToday, isono riusciti a sottrarre pochi oggetti di valore e una somma di denaro esigua. Successivamente, si sono dileguati attraversando i terreni agricoli circostanti. Isi sono accorti del furto soltanto al risveglio e hanno denunciato l’accaduto.La richiesta di maggiore sicurezzaDa tempo i residenti della zona chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, preoccupati per l’aumento degli episodi di microcriminalità nel quartiere.