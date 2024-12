Ildifforme.it - Roma, chiude Spazio 900: licenza revocata allo storico locale dopo la morte di Nicola Sganappa

Leggi su Ildifforme.it

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane era stato portato all’esterno deldagli addetti alla sicurezza, i quali non avevano però avvisato gli agenti di polizia presenti per un controllo amministrativo in corso quella stessa notteL'articolo900:ladiproviene da Il Difforme.