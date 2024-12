Ilrestodelcarlino.it - Ritrovare il rapporto uomo-Dio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Condivido il concetto espresso dall' arcivescovo di Modena in merito alle disabilità moderne date dall'egoismo e dalle passioni, che ci rendono ciechi e insoddisfatti, ma vorrei aggiungere: certe disabilità riguardano anche la vita spirituale, che ultimamente a Modena sta subendo opere di rivisitazione sapientemente studiate a tavolino. Mi riferisco allo spostamento di ordini monastici senza l'interpellanza dei fedeli, alla decadenza delle omelie, alla trascuratezza di certi edifici di culto, alla banalità di determinate iniziative parrocchiali, che nulla hanno a che vedere con il messaggio originario di Cristo e che seguono le ideologie del momento, perdendo così l'attributo di cristiane. Mi aspetterei, inoltre, che soprattutto in occasione delle festività natalizie e pasquali si esaltasse la verticalità del-Dio, poiché per quanto quest'ultimo sia paziente e ami i suoi figli, ne è comunque il creatore.