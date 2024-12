Lanazione.it - Riparavano auto e camion senza autorizzazioni, chiuse due officine abusive. Multa da 21mila euro

Altopascio (Lucca), 27 dicembre 2024 – Duesequestrate, con entrambi i gestori denunciati. A scoprirle nella frazione di Marginone ad Altopascio, i carabinieri del Nil di Lucca e i carabinieri forestali di Capannori, coadiuvati dai militari della stazione locale. Le riparazioni divetture e, all'interno di capannoni fatiscenti, avvenivanoalcuna iscrizione negli appositi registri della Camera di commercio. Secondo quanto ricostruito, sarebbero state riscontrate gravi mancanze in materia ambientale: i gestori delle attività, uno italiano e l'altro di origine extracomunitaria, non sono stati in grado di fornire alcunarizzazione per l'attività di impresa esercitata, né il registro di carico e scarico dei rifiuti prodotti ed eventuali contratti di gestione rifiuti con ditte esterne.