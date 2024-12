Firenzetoday.it - Rapinata gioielleria a due passi da Ponte Vecchio, bottino di 300mila euro: fermato 26enne

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySono entrati in tre, col volto parzialmente travisato, in unadi via Por Santa Maria, a dueda, alle 10,30 di lunedì 16 dicembre. E una volta dentro, uno dei tre malfattori avrebbe oltrepassato il.