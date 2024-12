Range Rover presenta la One-of-One SV Courmayeur Edition

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) –consolida la collaborazione con il Comune di, Skyway Monte Bianco eMont Blanc Funivie, per un’altra stagione invernale con la riapertura dal 27 dicembre al 6 gennaio dellaHouse situata presso lo Chalet de l’Ange di. Ad attendere gli ospiti ci sarà un programma altamente curated, mentre ulteriori experience sono previste per i mesi di febbraio e marzo 2025. LaHouse mette in risalto il DNA del marchio e la sua leadership nel design, attraverso una serie di esperienze e attività in un ambiente attentamente ideato per riflettere la raffinatezza die l’importanza del brand per la cultura locale. All’interno della House, sarà possibile ammirare l’esclusivaSV Bespokein una colorazione satinata Icy White.