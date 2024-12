Oasport.it - Quando parte Federica Brignone nel gigante di Semmering: orario esatto, n. di pettorale, tv

vuole essere grande protagonista neldi, prova valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Dopo il superG di St. Moritz e la sosta natalizia, accompagnata da un allenamento a Kranjska Gora, la fuoriclasse valdostana andrà a caccia di un risultato di lusso nella gara tra le porte larghe in programma sabato 28 dicembre (prima manche alle ore 10.00, la seconda alle ore 13.00) sulla pista Panorama nella località austriaca.scenderà con ilnumero 6 e dunque partirà alle ore 11.08 e 45 secondi, salvo ritardi per incidenti, infortuni, avversità meteo o altri inconvenienti. Il programma di giornata prevede infatti che le atlete con untra 1 e 15 si presentino al cancelletto dinza con intervalli di 1’45”. La nostra portacolori sarà tra le grandi favorite per il successo insieme alla svizzera Lara Gut-Behrami, alla svedese Sara Hector, alla neozelandese Alice Robinson, alla norvegese Thea Louise Stjernesund, alla canadese Valerie Grenier, alla croata Zrinka Ljutic e a Marta Bassino.