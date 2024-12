Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orario seconda prova discesa Bormio, startlist, streaming

Dopo aver messo in archivio la primadisputata ieri, nella giornata odierna si tornerà in azione per ladelladi, valevole per la Coppa del Mondo di sci2024-2025. Sulla splendida “Stelvio” alle ore 11.30 gli specialisti della velocità si prepareranno in vista delle gare del fine settimana. Lache si correrà sabato 28 dicembre alle ore 11.30. Stessoper il superG del giorno successivo, domenica 29 dicembre.LA DIRETTA LIVE DELLADIDALLE 11.30Com’è andata la primadisputata nella giornata di ieri? Per il momento abbiamo visto dominare Cyprien Sarrazin davanti al nostro Mattia Casse, quindi terzo Alexis Monney e Ryan Cochran-Siegle. Quinto Christof Innerhofer davanti a Matthieu Bailet e Nils Alphand. Ottavo James Crawford, quindi nono Giovanni Franzoni con Stefan Rogentin che chiude la top10.