Lidentita.it - Putin apre alla pace in Ucraina: “La guerra deve finire”

Leggi su Lidentita.it

Latra Russia epassa dSlovacchia: Vladimirha annunciato, dopo aver incontrato il premier slovacco Robert Fico, che Bratislava è pronta a ospitare una “piattaforma” per gli accordi e che il Cremlino “non è contrario”proposta. Il summit tra Fico esi è tenuto in Russia il 22 dicembre .in: “La” L'Identità.