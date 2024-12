Quotidiano.net - Prudenza del governo: Giorgetti difende la manovra economica e riduzione dello spread

"E' stato più volte richiamato dall'opposizione, quasi fosse da censurare, l'atteggiamento che ilha adottato di. Rivendico come un valore questa. Avendo consultato Treccani, il contrario diè avventato, temerario, sconsiderato. Comeche prima di partire a redigere il proprio bilancio, aveva 90 miliardi di interessi passivi, non ci possiamo permettere di essere né temerari né avventati né sconsiderati". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlointervenendo in Aula al Senato in replica sulla. "Questo atteggiamento ha premiato", ha aggiunto, ricordando la