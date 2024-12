Padovaoggi.it - Profanato il presepe parrocchiale all'altezza della rotatoria

Leggi su Padovaoggi.it

Un furto di cattivo gusto si è consumato per Natale a Trambacche di Veggiano. Qualcuno ha rubato la sagoma di Maria dalcostruito dalla parrocchia di Trambacche all'. In una nota i verticiparrocchia, coloro che ogni anno si prodigano per donare alla.