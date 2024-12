Ilrestodelcarlino.it - Pino di quindici metri cade su un palazzo e si incastra tra i cavi elettrici

I vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo, sono stati chiamati ad intervenire in contrada Moie a Fermo, per rimuovere un grande albero caduto a ridosso di un’abitazione,to tra iEnel. L’intervento è stato effettuato nel primo pomeriggio di ieri, lungo la strada Castiglionese, ed ha richiesto anche l’ausilio di dell’autogru dal comando di Macerata, rendendo le operazioni complesse e delicate a causa delle grandi proporzioni dell’albero e della presenza dei. Si tratta infatti di unalto circa, che, probabilmente a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni scorsi, si è completamente inclinato contro l’abitazione, rimanendo appoggiato con la cima sul tetto,to a destra e a sinistra, dai. L’intervento dei vigili del fuoco, è consistito nel sollevamento della pianta con ancoraggio (necessario ad evitare danni alla casa) per poi adagiare l’albero a terra.