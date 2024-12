Trentotoday.it - Picchia e sequestra l’ex compagna, poi minaccia di suicidarsi

Leggi su Trentotoday.it

Momenti di terrore in un appartamento di Bolzano nel giorno di Santo Stefano. Un uomo, cittadino 40enne di Bolzano, è entrato (con la forza) nell’appartamento del, per aggredirla verbalmente e fisicamente. Per sfuggire alla violenza del suo carnefice – riportano gli inquirenti – la.