Ilpiacenza.it - Piacenza on Ice 2024

Se siete alla ricerca di un modo divertente e originale per trascorrere le vostre giornate invernali, non perdete l’occasione di visitare, nell’area adiacente al palazzetto dello sport, "on Ice"!Fino a domenica 12 gennaio 2025, potrete pattinare sul ghiaccio in una cornice suggestiva.